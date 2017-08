Centrum voor Cybersecurity België waarschuwt voor CEO-fraude

CEO-fraude is geen nieuw fenomeen maar recent krijgt CERT.be, de operationele dienst van het CCB, meer meldingen van deze manier van oplichting.

De cybercriminelen nemen de identiteit aan van de CEO, CFO of een vertrouwde persoon en vragen een medewerker van de financiële dienst of boekhouding om een dringende betaling uit te voeren. De kans bestaat dat de medewerker die onder druk staat of die de procedures onvoldoende kent, deze betaling effectief uitvoert.

Het ziet er naar uit dat cybercriminelen tijdens de vakantieperiode steeds vaker hun slag proberen te slaan. Ze rekenen op een verminderde waakzaamheid van de medewerkers tijdens de zomermaanden of hopen dat een vervanger minder goed op de hoogte is van de geldende procedures.