Centrum Islamonderwijs pakt dubieuze onderwijsrichtlijnen aan

Het centrum reageert daarmee op het nieuws dat een onlineplatform misbruikt werd om enge interpretaties van de islam te verspreiden.

De kranten van Mediahuis hadden maandag gemeld dat een islamleraar op het matje was geroepen door de Moslimexecutieve. Via de intussen offline gehaalde website van Vlerig, een van de verschillende organisaties van islamleerkrachten, werden dubieuze richtlijnen verspreid over onder meer vrouwenrechten en het dragen van een hoofddoek.

Het CIO gaat naar aanleiding van dat voorval een brief verspreiden naar alle islamleerkrachten in Vlaanderen, zo zegt voorzitter Mehmet Üstün. Daarin zal de klemtoon worden gelegd op het feit dat het CIO door de Moslimexecutieve erkend is als de enige instantie die in Vlaanderen richtlijnen kan uitschrijven over islamonderwijs.

Op die manier moet worden voorkomen dat leerkrachten hun adviezen van dubieuze fora gaan halen. Üstün zegt voorts dat het niet vaak gebeurt dat het centrum voor dergelijke zaken moet optreden. Hij wijst er ook op dat het verspreiden van de dubieuze richtlijnen slechts door één persoon gebeurde. 'Vlerig is eigenlijk een vrij liberaal platform. Maar het werd overgenomen door de daad van één iemand, die absoluut niet in naam spreekt van alle islam-leerkrachten', zegt Üstün. 'Van zodra we daarvan op de hoogte werden gebracht, is het platform offline gehaald.'

De betrokken leerkracht zal de komende dagen het bezoek krijgen van een inspecteur. Of er sancties worden genomen tegen de leerkracht, kan voorlopig nog niet worden meegedeeld. 'We zullen eerst het rapport van de inspectie afwachten en op basis daarvan een evaluatie maken', zegt Üstün.