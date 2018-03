Centra seksueel geweld krijgen meer slachtoffers dan verwacht

Het centrum aan het Universitair Ziekenhuis van Gent kreeg van bij de opening begin november tot eind februari al 77 meldingen binnen. De twee andere centra, in Brussel en in Luik, vingen respectievelijk 148 en 40 mensen op, wat het totaal op 265 brengt. Een op de vier slachtoffers die zich aanmelden, is jonger dan 18 jaar.

'Dit is veel meer dan we ooit hadden verwacht', zegt misbruikexperte Ines Keygnaert (UGent). 'Het toont alleen maar aan dat het 'dark number' nog hoger ligt dan vermoed.'

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) noemt het proefproject een succes en wil begin volgend jaar al drie nieuwe centra openen. De centra, waar verpleegkundigen, artsen en zedeninspecteurs samenzitten, benaderen de slachtoffers met een andere, menselijkere aanpak. Zo hoeven slachtoffers er maar één keer hun verhaal te doen.