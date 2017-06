CDH stapt uit alle regeringen met PS: 'Gedegouteerd'

Lutgen kondigde dat aan op een persconferentie. Hij wil een breuk met de PS, die hij een 'verpletterende verantwoordelijkheid' toedicht in de recente schandalen, en roept MR, Ecolo en Défi op om alternatieve meerderheden te vormen.

Na de Publipart en Publin-affaires, is de hetze rond Samusocial van de vorige dagen waarschijnlijk de druppel die de emmer doet overlopen voor de christendemocraten.

In de Waalse regering levert CDH, onder het leiderschap van minister-president Paul Magnette(PS), een viceminister-president, Maxim Prévot, en twee ministers, Carlo Di Antonio en René Collin. In de Brusselse regering is Céline Fremault minister voor de partij en in de Franse Gemeenschapsregering is Alda Greoli vice-ministerpresident en Marie-Martine Schyns minister.