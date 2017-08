CDH ontkent opening voor regering met N-VA

De krant De Standard schrijft dat de burgemeester van Namen en gewezen Waals viceminister-president Maxime Prévot (CDH) op de zomeruniversiteit van Ceder (de studiedienst van zijn partij) verklaarde dat samenwerking met de N-VA in de toekomst geen probleem hoeft te zijn. Nog volgens de krant beaamde zijn partijgenoot en Waals fractieleider Dimitri Fourny dat 'als de N-VA geen stappen meer zet naar de verdere ontmanteling van het land, men met die partij moet kunnen praten'.

Ontkend

Prévot zelf ontkent dat nu echter. In een mededeling van zijn kabinet luid het: 'Maxime Prévot heeft in antwoord op een vraag uit de zaal verklaard dat het onrustwekkend voor de Franstaligen is dat in een peiling zo'n twintig procent van de Walen verklaart voor de N-VA te willen stemmen indien dat mogelijk was, en dat men op het terrein vaststelt dat het ongenoegen over PS groter is dan de vrees voor de N-VA. Het klopt niet om hieruit te besluiten dat Maxime Prévot verklaard zou hebben dat het mogelijk - en nog minder verkieslijk - zou zijn voor het CDH om in 2019 met N-VA te regeren.'

'Het debat ging daar niet over, maar over de noodzaak of de opportuniteit om de banden tussen CDH en CD&V te versteken in een België waar het samenwerkingsfederalisme noodzakelijk is om onze instellingen te laten functioneren', aldus nog de mededeling.

Bocht

Een en ander zou voor CDH een enorme politieke bocht zijn. Tot nu werd de N-VA door de Waalse christendemocraten afgebrand omdat ze gaat voor confederalisme en in haar statuten de onafhankelijkheid van Vlaanderen en de facto het einde van België heeft staan.

Partijkopstuk Francis Delpérée noemde de N-VA in aanloop naar de verkiezingen van 2014 zelfs racistisch. Hij kreeg toen volmondig de steun van partijvoorzitter Benoît Lutgen.

Geen PS

Lutgen blies twee maanden geleden de coalities met de PS in de Brusselse en de Waalse regering en die van de Franse Gemeenschap, na verschillende schandalen waarbij de partij van voorzitter Elio Di Rupo betrokken is. Sindsdien is Franstalige België in de greep van een politieke crisis.

In Wallonië vormde het CDH een nieuwe coalitie met MR, maar in Brussel en de Franse Gemeenschap ligt de puzzel moeilijker. CDH en MR kijken vooral naar DéFi om er nieuwe meerderheden te maken, maar DéFi-voorzitter Olivier Maingain wil PS niet laten vallen.