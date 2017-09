CDH blijft dan toch regeren met PS in Brussel en Gemeenschapsregering

Tweeënhalve maand nadat CDH-voorzitter Benoît Lutgen de samenwerking met de PS stopzette, staakt de partij haar pogingen om in Brussel en de Franse Gemeenschap een nieuwe regeringscoalitie te forceren. Tijdens de zomermaanden was CDH er wel in geslaagd een nieuwe meerderheid met de MR te vormen in de Waalse regering. Willy Borsus (MR) gaf zijn federale ministerpost op om Paul Magnette (PS) als Waals minister-president te vervangen.

In de Brusselse regering en de Franse Gemeenschapsregering had CDH de hulp nodig van DéFi en haar voorzitter Olivier Maingain, maar die weigerde Lutgen de hand te reiken. 'Défi heeft helaas definitief de deur gesloten', zegt Lutgen in De Standaard. 'Het weigert een meerderheid zonder de PS.'

En dus zal CDH gewoon voort blijven regeren met de socialisten, want de partij wil 'in geen geval' PS alleen laten regeren. Dat brengt de Waalse christendemocraten in een opvallende spagaat. In de Waalse regering varen ze een centrumrechtse koers met de MR, maar in de Franse Gemeenschapsregering (waarin de parlementsleden van de Waalse regering afgevaardigd zijn) maken ze deel uit van een centrumlinks kabinet CDH-PS. Bovendien voert CDH federaal oppositie tegen MR, waar ze nu een regionale regering mee vormen.