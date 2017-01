CD&V wil vanaf 2025 enkel nog elektrische bedrijfswagens

Het Laatste Nieuws en De Morgen berichten over deze tien voorstellen.

Van alle nieuwe wagens die vorig jaar op onze wegen werden losgelaten, was amper 0,28 procent elektrisch. CD&V wil dat aandeel snel opkrikken naar 3 procent en kijkt daarvoor onder meer naar de bedrijfsauto's. "Wij zijn voorstander van een mobiliteitsbudget, maar het fenomeen van de firmawagens zal daardoor niet verdwijnen - toch niet op korte termijn. Wij stellen daarom voor dat de leasingmaatschappijen hun vloot vergroenen via een afbouwscenario voor klassieke wagens, zodat ze vanaf 2025 alleen nog elektrische of andere zero-emissievoertuigen aanbieden", zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne in de twee kranten.

Hogere premie bij lagere prijs

Daarnaast pleit Bothuyne voor meer laadpalen, een eerlijke prijs voor de stroom uit die palen en een app waarop alle Vlaamse laadpunten zijn aangeduid. Tot slot wil hij de premies voor groene wagens hervormen. De christendemocraat stelt voor om de tegemoetkoming op te trekken voor e-auto's die minder dan 41.000 euro kosten, en ze af te schaffen voor alle wagens die duurder zijn. "Want je koopt toch geen auto van 61.000 euro omdat je er een premie van 1.000 euro voor krijgt?"