CD&V wil renovatiepremie ook voor verhuurders

CD&V wil de renovatiepremie ook toegankelijk maken voor verhuurders. Dat voorstel doet ze naar aanleiding van de Vlaamse Renovatiedag vandaag. De partij benadrukt wel dat dit niet mag leiden tot hogere huurprijzen. Dat schrijft De Zondag.

Het voorstel is een van de punten van het 'actieplan renovatie' van CD&V, om de kwaliteit van het Vlaamswoonpatrimonium te verhogen.

"We willen verhuurders actief stimuleren", aldus Vlaams CD&V-parlementsleden Valerie Taeldeman en An Christiaens tegen de zondagkrant. "De private huurmarkt wordt meer dan ooit geconfronteerd met schaarste. Bijna de helft van alle woningen is van ontoereikende kwaliteit. Hiermee worden vooral huurders met een laag inkomen getroffen. Door het openstellen van de premie kunnen verhuurders investeren in woonkwaliteit en energiezuinigheid."

CD&V wil vermijden dat het initiatief leidt tot hogere huurprijzen. Om dat te vermijden wil ze een maximale huurprijs en een minimale verhuurperiode instellen als voorwaarden voor het verkrijgen van de premie.