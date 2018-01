CD&V wil fiscale discriminatie co-ouders inzake onroerende voorheffing wegwerken

Voor Van den Heuvel houdt de Vlaamse fiscaliteit onvoldoende rekening met de situatie van co-ouders. In veel gevallen krijgt enkel de ouder waarbij de kinderen zijn gedomicilieerd toegang tot fiscale voordelen.

'Vandaag zijn er in Vlaanderen vele ouders die een deel van de tijd de zorg voor hun kinderen dragen, maar fiscaal minder rechten hebben dan de andere ouder. Dit is achterhaald. Op deze manier moderniseren we de fiscaliteit, en zorgen ervoor dat ouders in co-ouderschap de ondersteuning krijgen die ze verdienen', aldus de CD&V'er.

Beide co-ouders kunnen vandaag reeds delen in het voordeel van de belastingvrije som door de invoering van fiscaal co-ouderschap bij gelijkmatig verblijf. Maar een aantal fiscale voordelen voor het kind ten laste zijn verbonden aan het domicilieadres van het kind, ook al verblijft het evenveel bij beide ouders.

Het gaat bijvoorbeeld om het sociaal minimumtarief voor elektriciteit voor kinderen met een ernstige handicap, korting per gedomicilieerde op het vastrecht op de waterfactuur of de vermindering van de onroerende voorheffing bij ten minste twee kinderen ten laste.

Van den Heuvel wil met zijn voorstel van decreet het voordeel van de vermindering in de onroerende voorheffing gelijk verdelen tussen beide co-ouders indien er sprake is van een gelijkmatige huisvesting van de kinderen en de belanghebbende dit kan aantonen.

'Maar ouders kunnen, bij een echtscheiding met onderlinge toestemming, daar nog altijd eigen afspraken over maken. Ons voorstel regelt alleen automatisch de verdeling wanneer ex-partners géén afspraken willen of kunnen maken. Wanneer Wallonië en Brussel erin slagen om deze discriminatie, die door verschillende rechtbanken is bevestigd, op een werkbare manier weg te werken, zou het wel erg jammer zijn indien Vlaanderen besluit achter te blijven', vindt hij.