CD&V wil dat werklozen ook vrijwilligerswerk in het buitenland kunnen doen

Uit cijfers die Zuhal Demir (N-VA) opvroeg bij minister van Werk Kris Peeters, blijkt dat het aantal werklozen dat vrijwilligerswerk doet, aanzienlijk is gestegen. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen dat vrijwilligerswerk doet, ging omhoog met 37,2 procent tussen 2011 en 2015. Dat is positief, vindt N-VA. "Vrijwilligerswerk kan zorgen voor een sterker sociaal netwerk en als opstap naar een nieuwe job dienen."

Toch zet de positieve trend zich niet bij iedereen door. Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting uit 2015 blijkt dat kansarmen het minst initiatief nemen om vrijwilligerswerk te doen. "Terwijl deze groep er net het meeste baat bij heeft", vindt Demir. Het Kamerlid pleit voor een vereenvoudiging van het systeem, onder meer door de volledige verantwoordelijkheid bij de deelstaten te leggen.

CD&V wijst er intussen op dat vrijwilligerswerk in het buitenland minder eenvoudig is. Er geldt dan immers geen vrijstelling van de verplichting om zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt. "Vrijwilligerswerk in het buitenland zou de kansen van jonge werkzoekenden op de arbeidsmarkt nochtans sterk verhogen", zegt Kamerlid Els Van Hoof. CD&V dient daarom een wetsvoorstel in om de discriminatie tussen binnen- en buitenland weg te werken. De partij wijst onder meer op de actieve taalkennis die kan worden verworven met een verblijf in het buitenland.

Gedwongen vrijwilligers

De christelijke koepelorganisatie Beweging.net waarschuwt in een reactie dat aansporen tot vrijwilligerswerk "niet mag leiden tot verplichte gemeenschapsdienst". "Mensen zijn zelf in staat om de weg te vinden naar vrijwilligerswerk", stelt Linde De Corte, algemeen secretaris van Beweging.net. "Vrijwilligerswerk werkt goed en verloopt momenteel zonder sturing of verplichting van de overheid, waarom zou het eigen engagement vervangen moeten worden door een overheidscarcan of overheidsinmenging?"

Beweging.net wijst bovendien op de tendens waarbij bestaande betaalde jobs worden vervangen door vrijwilligerswerk. "Zo moeten mobiliteitscentrales een beroep doen op vrijwilligers om het gat te vullen dat de afschaffing van belbussen en andere betaalde diensten slaan. Ook voor de verkeerseducatie voor leerlingen en scholieren worden sinds kort niet langer beroepskrachten en politie-agenten ingezet, maar wordt gekeken naar vrijwilligers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het snijdt geen hout om aan de ene kant vrijwilligerswerk te verplichten als zogenaamde opstap naar werk en aan de andere kant betaalde jobs af te schaffen om te vervangen door al dan niet gedwongen vrijwilligers. Het resultaat zal vanzelfsprekend geen verhoogde betaalde tewerkstelling zijn."