CD&V wil cumulverbod voor Bart De Wever en Vincent Van Quickenborne

Voorzitter Wouter Beke, fractieleider Servais Verherstraeten en Kamerlid Vincent Van Peteghem hebben hieromtrent een wetsvoorstel klaar.

Voor burgemeesters van grote steden is het volgens CD&V simpelweg "onmogelijk" om "voldoende beschikbaar te zijn voor het parlementaire mandaat".

Het nieuwe wetsvoorstel is een uitloper van de cumuldiscussie die CD&V intern heeft gevoerd en die in november op een congres is uitgemond in een cumulverbod voor CD&V-burgemeesters van steden met meer dan vijftigduizend inwoners. Voor die drempel haalden de christendemocraten de mosterd bij het cumulverbod dat nu al geldt voor de Belgische Europarlementsleden.

'Onderscheid met schepenen'

Concreet komen daardoor drie Kamerleden in het vizier: N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever, zijn Aalsterse partijgenoot Christoph D'Haese en Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Ook CD&V'ers hebben de sjerp in handen in drie 'grote' steden: Hasselt, Genk en Roeselare. Voor de betrokkenen - Nadja Vananroye, Wim Dries en Kris Declercq - zou er echter niets veranderen, aangezien zij nu al geen parlementair mandaat bekleden. Net om te verzekeren dat alle Kamerleden op een gelijke wijze behandeld zouden worden, wil CD&V nu een wettelijke regel.

Woensdag pleitte oppositiepartij Groen nog voor een absoluut cumulverbod voor Kamerleden. Zo ver gaat CD&V dus niet. "Voor kleinere gemeenten lijkt ons dit niet nodig en voor grotere lijkt een onderscheid tussen burgemeesters en schepenen ons gerechtvaardigd", verduidelijkt Verherstraeten. "Laat dit alvast een eerste stap zijn en dan kunnen we verder nog altijd zien."