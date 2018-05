CD&V-voorzitter Beke: 'Belang van hand geven duidelijk maken via dialoog'

Een hand geven aan de schepen of ambtenaar die je huwelijk sluit, is wettelijk niet verplicht en valt ook amper in juridische regels te gieten. Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke. Maar het maakt volgens hem wel deel uit van de waarden waarop onze samenleving is gebouwd en het is door dialoog dat we duidelijk kunnen maken dat dit belangrijk is in ons land.