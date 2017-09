CD&V: 'Tijdskrediet uitbreiden naar grootouders is win-win'

'Terwijl grootouders hun eindeloopbaan zinvol kunnen heroriënteren, neemt dit voorstel ook de druk van de ketel bij ouders en aanbieders van kinderopvang', luidt het in een communiqué.

Om de opvang van hun kinderen rond te krijgen, moeten jonge ouders vaak hemel en aarde verzetten. Zeker bij werkende tweeverdieners leidt dit tot kopzorgen. Omdat iedereen langer aan het werk moet blijven, kan er steeds minder een beroep gedaan worden op de grootouders, want zij zijn vaak nog actief zijn op de arbeidsmarkt. ' Om beide uitdagingen het hoofd te bieden, stellen wij voor om een extra zorgmotief te creëren voor grootouders die zorg opnemen voor hun kleinkinderen', zegt Stefaan Vercamer. 'Hierdoor krijgen gezinnen extra ademruimte, zowel organisatorisch als financieel, om de opvang rond te krijgen. Op hun beurt kunnen de grootouders, vaak vijftigers die starten met de planning van hun eindeloopbaan, op een zinvolle manier het wat rustiger aan doen'.

Vercamer benadrukt dat het om een extra zorgmotief gaat binnen het reeds bestaande (vergoed) tijdskrediet in de private sector, en niet om een uitbreiding van het zorgverlof an sich. 'Deze regering heeft het vergoed zorgverlof op onze vraag reeds uitgebreid met vijftien maanden tot 51 maanden. Zorgverlof moet er in de eerste plaats zijn om maatschappelijk waardevolle taken te kunnen opnemen, zoals de zorg voor een kind. Maar waarom zouden we de grootouders niet mee betrekken in dit vraagstuk? Wie nog zorgverlof heeft staan, maar dat niet meer kan gebruiken, krijgt hierdoor eventueel een nieuwe kans'.