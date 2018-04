CD&V niet onder de indruk van Open VLD en N-VA: 'Afspraken rond Arco zo klaar als pompwater'

De beursgang van Belfius laat op zich wachten. De regering-Michel had zich voorgenomen alles nog voor de zomer in gereedheid te brengen, maar Belfius-CEO Marc Raisière trekt in De Tijd aan de alarmbel. De reden: de beursgang is gekoppeld aan een oplossing voor het Arco-dossier, maar premier Charles Michel wacht op groen licht van de Europese Commissie.

