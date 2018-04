CD&V krijgt kritiek op keuze voor ultraorthodoxe jood op Antwerpse kieslijst

Volgens Joods Actueel heeft de Antwerpse CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de negende plaats op de lijst aangeboden aan Aron Berger, een ultraorthodoxe jood. Het zou de eerste keer zijn dat een chassidische jood op een lijst staat in Antwerpen. Opmerkelijk is dat Berger zegt te zullen vasthouden aan zijn religieuze principes, zoals het ritueel slachten van dieren en het weigeren om een hand te geven aan andere vrouwen uit respect voor zijn eigen echtgenote. CD&V zou daar begrip voor tonen.

Maar de keuze voor Berger blijft niet onbesproken. Ook binnen de eigen rangen klinkt er kritiek. Zo tweet CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert: 'Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van @cdenv omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij. #genderequality'.

Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van @cdenv omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij. #genderequality — Hendrik Bogaert (@hendrikbogaert) April 17, 2018

En in het VRT-radioprogramma De Ochtend had ook Els Van Hoof kritiek. 'Bij voorkeur zou er op de CD&V-lijst geen mannen mogen staan die vrouwen geen hand willen geven. Ik heb het daar persoonlijk moeilijk mee. Ik zal nagaan wat ervan aan is'.

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters wilde het nieuws nog niet bevestigen. Hij zou woensdag meer tekst en uitleg over de lijstvorming geven tijdens een bezoek aan enkele joodse instellingen. Dinsdagochtend tweette Peeters wel het volgende: 'Elke kandidaat op de lijst respecteert gelijke positie van man en vrouw'.

Elke kandidaat op de lijst respecteert gelijke positie van man en vrouw — Kris Peeters (@peeters_kris1) April 17, 2018

Delen 'Als u de man zelf zou zien en horen, zou u merken dat het gaat om een lieve en minzame man.' Michael Freilich

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, vindt dat men zich niet mag blindstaren op dat ene element. 'Dat is een onderdeel van de cultuur van de ultraorthodoxe joden. Ze leggen die regels ook niet op aan anderen. Het heeft niets te maken met discriminatie, maar met de regels van hun geloof', aldus Freilich in De Ochtend. Volgens Freilich zou er geen probleem mogen zijn. 'Kijk bijvoorbeeld naar de ultraorthodoxe joodse gemeenschap in de Verenigde Staten. Daar neemt die gemeenschap al jaren zonder probleem deel aan de politiek', zegt hij. 'De joodse gemeenschap is een grote en groeiende gemeenschap. Ik denk ook dat als u de man zelf zou zien en horen, u zou merken dat het gaat om een lieve en minzame man.'

Lees hier het interview met Aron Berger in Joods Actueel.