CD&V is getreuzel rond energiebeleid beu

"De speeltijd is nu echt wel voorbij", vinden Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick, de energiespecialisten van CD&V. Zij dringen er bij Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en zijn federale collega Marie-Christine Marghem op aan om dringend werk te maken van een coherent energiebeleid.

"De deadline voor de ontwikkeling van een energievisie zoals die is opgenomen in de regeerakkoorden, is al lang overschreden. En nu komt ook de deadline voor het behalen van de Europese hernieuwbare energiedoelstellingen (2020) angstwekkend dichtbij. Daarenboven moeten we eind dit jaar een gezamenlijk energie- en klimaatplan overmaken aan Europa", waarschuwen Bothuyne en Dierick.

De CD&V'ers hebben alvast zelf een energieplan klaar. Daarin houden ze vast aan de kernuitstap tegen 2025. Dat het huidige getalm dit onhaalbaar zou maken, aanvaarden ze niet als excuus om de kerncentrales toch langer open te houden. Ze richten hun blik ook op het buitenland om ervoor te zorgen dat we genoeg stroom hebben.