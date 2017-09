CD&V: 'Helft gemeenten fietsvriendelijk tegen volgend jaar'

De christendemocraten willen tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober volgend jaar dat minstens de helft van de gemeenten fietsvriendelijk wordt.

'We geven als partij de fiets de plaats die hij verdient: de koning van de weg', zei partijvoorzitter Wouter Beke zondag in Genk.

De fietsdeal werd uitgewerkt met gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen. Vlaams parlementslid Martine Fournier nam het voortouw. Volgens de christendemocraten kiest 83 procent van de Vlamingen voor afstanden van minder dan vijf kilometer voor de auto. Dat cijfer ligt voor de partij te hoog.

'Fietsen is goed voor de portemonnee en het klimaat, het is gezond, snel, vermindert files en laat makkelijk sociaal contact toe', aldus Beke en Fournier. 'Vroeger legden we een weg aan en werd gekeken waar er plaats was voor de fiets, maar nu moeten we kijken waar we de fiets centraal kunnen plaatsen.'

CD&V-afdelingen die de Fietsdeal ondertekenen engageren zich in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen om van hun gemeente een echte fietsgemeente te maken. 'We gaan voor aangepaste fietsinfrastructuur, dialoog met wijken en verenigingen, minderhindermaatregelen, sensibiliseringsacties, fietsvriendelijke scholen en bedrijven. Het is aan ons om de fietsomslag te realiseren', klonk het zondag in Genk waar de Limburgse militanten, veelal met de fiets, verzamelden voor de start van het politieke werkjaar.