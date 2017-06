CD&V gaat in parlement importtaks tegen VS vragen, Open Vld is idee genegen

Regeringspartij CD&V gaat in het Federaal Parlement een resolutie indienen waarin de partij vraagt om een ecologische invoertaks. De aankondiging van Kamerlid Vincent Van Peteghem komt er nadat president Donald Trump bekend maakte de VS terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Volgens Van Peteghem is zo'n invoertaks op producten uit de VS 'nodig ter bescherming van onze bedrijven'. Ook zijn partijgenoot Ivo Belet, die in het Europees Parlement zetelt, wil een dergelijke economische maatregel.

In ieder geval moeten de gesprekken over een importtaks gevoerd worden op Europees niveau, want ons land kan zo'n taks niet eenzijdig invoeren omdat binnen Europa het principe van de vrije markt geldt. Precies daarom zal CD&V ook een resolutie indienen - in plaats van een wetsvoorstel - om daarmee de eis kracht bij te zetten in Europa.

Eco importtaks op producten VS zijn nodig ter bescherming v onze bedrijven nav uitstap #klimaatakkoord. Ik dien resolutie in #DeKamer @cdenv -- Vincent Van Peteghem (@vincent_v_p) June 2, 2017

Eerder op de dag lieten ook premier Charles Michel (MR) en Buitenlandminister Didier Reynders (MR) zich bijzonder kritisch uit over de houding van Donald Trump. Volgens eerdere berichten pleitte de premier ook voor economische sancties op Europees niveau, maar dat bleek niet helemaal te kloppen. Michel wil eerst nagaan wat het Europees standpunt terzake is, en bestuderen welke impact de Amerikaanse terugtrekking heeft op onze bedrijven. Zij worden nu immers 'het slachtoffer van de klimaatdumping', klinkt het.

Net daarom wil de premier voorlopig ook geen steun uitspreken voor de resolutie van CD&V. 'Daarvoor is het veel te vroeg.'

Open Vld: 'Vrijhandel vereist level playing field'

Open Vld daarentegen heeft wel oren naar een importtaks. 'Vrijhandel vereist immers bovenal een level playing field,' zegt Kamerlid Tim Vandenput. De partij wil sowieso graag klimaataspecten opnemen in Europese vrijhandelsverdragen. 'Wanneer er sprake is van abnormale prijsverschillen tussen Amerikaanse en Europese producten doordat de VS zich niet houdt aan het Parijs klimaatakkoord, wil Open Vld op Europees niveau pleiten voor een importheffing,' aldus Vandenput. 'Vandaag bestaan soortgelijke anti-dumpingmaatregelen bijvoorbeeld al voor Chinees staal.'

Bij coalitiepartner N-VA is er minder animo. De partij zegt de volledige resolutietekst af te willen wachten voor ze conclusies trekt. 'Maar zeker is dat we tegen strafmaatregelen zijn die indruisen tegen onze economische belangen,' klink het.