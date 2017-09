CD&V bevestigt gesprekken met CDH: 'We brengen beiden het verhaal van het centrum'

Terwijl CDH-voorzitter Benoît Lutgen in Brussel en de Waalse gemeenschapsregering een uitweg zoekt uit de politieke impasse, zoekt hij ook toenadering tot de Vlaamse christendemocraten. Dat zei Lutgen zelf, op de RTBF-radio. Bij CD&V bevestigen ze: 'Het klopt dat voorzitter Wouter Beke en CDH-voorzitter Lutgen regelmatige contacten onderhouden. We geloven ook in die samenwerking in het centrum. Daar ligt volgens ons de weg vooruit', zegt CD&V-woordvoerder Steffen Van Roosbroeck aan Belga.

Jarenlang stonden de relaties tussen CD&V en de Franstalige 'zusterpartij' cdH op een laag tot onbestaand pitje. Vooral de steun van CDH voor de Lambermont-staatshervorming van paars in 2001 veroorzaakte een vertrouwensbreuk tussen beide partijen. Bij CD&V zagen sommigen die steun van het CDH toen als verraad.

Ook nadien bleven de relaties vaak moeilijk, denk bijvoorbeeld aan de gespannen verhoudingen tussen CD&V'er Yves Leterme en voormalig CDH-voorzitter Joëlle Milquet - die toen de bijnaam 'Madame Non' kreeg - tijdens de oranje-blauwe regeringsonderhandelingen in 2007. De ergernis en het wantrouwen werkten ook in de andere richting. Zo heeft het CDH het, met name tijdens de communautaire onderhandelingen, vaak moeilijk gehad met de 'Vlaamse reflex' van CD&V.

Maar nu is er dus opnieuw sprake van toenadering. Het was ook geen toeval dat Maxime Prévot, Waals viceminister-president, recent spreker was op de zomeruniversiteit van Ceder, de studiedienst van CD&V. Vanochtend sprak CDH-voorzitter Benoît Lutgen dan weer openlijk op de RTBF-radio over een toenadering tussen CDH en CD&V.

Volgens woordvoerder Steffen Van Roosbroeck is het belangrijk dat beide partijen elkaar vinden in het politieke centrum. 'We zijn geen identieke partijen, maar we brengen beiden het verhaal van het centrum en dat staat voor ons garant voor sociale vooruitgang, voor een discours van rechten en plichten,...'.

Over een eventuele regeringsdeelname of een echte as tussen CD&V en CDH bij de volgende federale verkiezingen, spreekt de partij zich niet uit. 'In 2019 zijn er opnieuw federale verkiezingen. Daar zijn we nu nog niet mee bezig. Dat is nog heel ver weg', klinkt het.