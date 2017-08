Catalonië: Imam had in Alcenar vliegtuigticket naar Brussel klaarliggen

Imam Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de terreurcel die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Catalonië, had een vliegtuigticket naar Brussel op zijn naam klaarliggen in het huis in Alcanar. Dat melden de sites van Het Laatste Nieuws en De Morgen op basis van berichtgeving van Reuters.