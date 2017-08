Catalonië: Imam had in Alcanar verschillende vliegtuigtickets naar Brussel klaarliggen

Imam Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de terreurcel die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Catalonië, had verschillende vliegtuigtickets naar Brussel op zijn naam klaarliggen in het huis in Alcanar. Dat meldt Reuters dinsdagavond, op basis van een statement van onderzoeksrechter Fernando Andreu. Hij ondervroeg dinsdag de hele dag de vier nog levende verdachten.

In het huis werd ook een document van IS ontdekt, zo meldt de Spaanse onderzoeksrechter nog. Het document heeft als titel 'Korte brief van de soldaten van IS in het land van al-Andalus voor de kruisvaarders, de haatdragenden, de zondaars, de onrechtvaardigen, de zedenbedervers.'

Het huis in Alcanar werd door de groep gebruikt om bommen in elkaar te knutselen. De vele gasflessen in het huis ontploften vorige week woensdag, een dag voor de aanslag. Bij die ontploffing kwam Es Satty om.

Onder het puin werden dus vliegtuigtickets van de Spaanse maatschappij Vueling naar Brussel, op naam van Es Satty, aangetroffen.

Eerder was al bekend geraakt dat Es Satty begin 2016 drie maanden actief was in de Youssef-moskee in Diegem. Daar werd hij echter aan de deur gezet omdat hij geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen.

Ook nadien reisde hij herhaaldelijk naar ons land en naar Frankrijk, bevestigde de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte.

'Er moet zo snel mogelijk duidelijk achterhaald worden met wie de man contact heeft gehad, en hoe het kan dat iemand met een dergelijke profiel ongestoord Europa kon rondreizen', vindt Bonte.