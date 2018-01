Campagne wil jongeren aanmoedigen te praten over geestelijke gezondheid

Wie een griep heeft of zijn been breekt, gaat naar zijn huisdokter of het ziekenhuis. Maar wie zich mentaal niet fit voelt, weet vaak niet waar hij terecht kan of durft er niet altijd met anderen over praten. Zeker jongeren en jongvolwassenen vormen daarbij een moeilijk te bereiken doelgroep.

Op sociale media zoals Facebook en Instagram lijkt er bovendien enkel plaats voor succesverhalen en perfectie. Voor wie zich mentaal wat minder voelt, lijkt er geen plaats en zo vergroot het taboe dat er rust op geestelijke problemen. Dat taboe wil de campagne 'Leef zonder filter' doorprikken. De campagne wil jongeren tussen 16 en 24 jaar aanmoedigen om er met familie, vrienden en klasgenoten over te spreken wanneer ze zich mentaal niet fit voelen.

De zelfzorgcampagne geeft meteen een aantal tips mee om de mentale weerbaarheid, de veerkracht, te verhogen. Zo krijgen de jongeren niet alleen het advies om over hun gevoelens te praten met hun vrienden en ouders, maar ook om gezond te eten, te bewegen en voldoende te slapen. Ook de tien tips van 'Fit in je hoofd', de algemene camapgne rond mentale veerkracht, zitten mee in de actie.

'Met deze campagne willen we jongeren tonen dat niet alles zo perfect is als het soms lijkt op sociale media. En hen een paar tips aanreiken om mentaal sterker te staan', zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Uit onderzoek blijkt trouwens dat drie kwart van de psychische problemen bij volwassenen ontstaan voor het 25ste levensjaar. Jongeren leren omgaan met tegenslagen en hen aanmoedigen om er vroeg over te praten, kan latere problemen helpen voorkomen.

De campagne bestaat uit een campagnewebsite met tips www.leefzonderfilter.be, affiches, een socialmediafilmpje en een samenwerking met Generation M op MNM (woensdag 17/01).