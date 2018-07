Campagne tegen foute info van mensensmokkelaars

De Dienst Vreemdelingenzaken voert al langer campagnes en acties om illegale migratie tegen te gaan. Dat gebeurt zowel in België als in de landen van herkomst. De actie die de DVZ nu wil organisaren, zal enkel online gevoerd worden.

Het is onder meer de bedoeling om potentiële migranten in herkomst- en verblijfslanden en vluchtelingen in transitlanden te informeren over de risico's van illegale migratie en de kansen en omstandigheden van asiel of verblijf in België.

In de aanbesteding staat duidelijk dat het de bedoeling is om via sociale media in dialoog te gaan met de migranten, in hun eigen taal. Zo moet 'constant een tegengewicht geboden worden aan de verhalen van de mensensmokkelaars'.

DVZ zal een redactiecomité oprichten om relevante informatie te verzamelen via verschillende partners en de reactie erop te bepalen. Het redactiecomité zal ook richtlijnen geven aan de externe partner die de communicatiestrategie zal uitwerken.

Inspiratie voor de campagne vond de DVZ in Duitsland. Daar ontkracht de overheid op de website rumoursaboutgermany.de allerlei foute informatie van mensensmokkelaars. Vragen als 'Bestaat er een loterij voor immigratie in Duitsland?', 'Kan ik de EU binnengeraken met een Fan ID van het WK Voetbal?' of 'Geeft de Duitse overheid geld?' worden er in duidelijke bewoordingen en in verschillende talen beantwoord.