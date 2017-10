Calvo (Groen): 'Op vlak van klimaat en energie doet u minder dan de minimale dienstverlening'

'Dit is de beste regeringsverklaring die u met ons hebt gedeeld, maar ze is lang niet goed genoeg', zei Calvo tegen premier Charles Michel. 'Uw verklaring is naïef optimistisch: u spreekt graag over de winnaars van uw beleid, maar niet over de verliezers'. 'Tijdens uw verklaring ging het meeste applaus van de meerderheid naar de aanval op de stakers. Is dat een maatschappelijk project? Je zou je ook kunnen afvragen waarom de mensen staken', zei Calvo.

Op het vlak van klimaat en energie schiet de regering volgens de groenen schromelijk tekort. 'Over een kernuitstap die in 2003 is beslist, gaat u in 2017 een enquête houden', sneerde Calvo. Hij vindt dat de regering dringend maatregelen tegen de klimaatopwarming moet nemen. 'U stelt enkel de klimaatverandering vast. Zonder acties is uw verklaring eerder een testament'.