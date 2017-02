Café Treurenberg: waarom barbertje Bracke moest hangen

De Gentse schepen en kandidaat-burgemeester Tom Balthazar (SP.A) was een politicus met een uitstekende reputatie: geen tafelspringer, een man die een academische loopbaan combineerde met een politieke carrière, een schepen die naam probeerde te maken met zijn inhoudelijke werk. Wás, want toen bleek dat Balthazar fors vergoed werd als bestuurder van de intercommunale Publipart (20.000 euro bruto per jaar) en EFD Luminus (40.000 euro), stapte hij meteen op. In één dag was een kandidaat-burgemeester van een grootstad veranderd in een halve melaatse die ook door zijn eigen partij niet meer echt verdedigd werd. Dat gaf de Gentse burgemeester Daniël Termont ook toe in Het Laatste Nieuws: 'We zijn op minder dan anderhalf jaar voor de verkiezingen. We hadden niet veel tijd.' De enige eer die Balthazar werd gelaten, was dat hij een eigen mededeling mocht verspreiden om te beklemtonen dat dit 'geen schuldbekentenis' was (al begreep het halve land dat wel zo), maar dat hij niet wilde leven met 'maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen'.

