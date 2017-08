Burgerschap wordt vak op school

Burgerschap zal zo een integraal deel uitmaken van de leerstof in alle scholen. Er zal in het secundair onderwijs een apart vak voorzien worden.

Op dit moment krijgen leerlingen nergens verplichte leerstof over burgerschap. Vlaamse leerlingen scoren traditioneel dan ook slecht op de International Civic and Citizenship Education Study, een vergelijkende studie van burgerschap bij jongeren. Daaruit bleek in 2009 dat jongeren minder belang hechten aan fundamentele democratische rechten, minder snel lid zullen worden van een politieke partij en sowieso beperkte politieke interesse hebben.

Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert nu enthousiast op het initiatief. ;Het verdient een plaats in de schijnwerpers. Het is ontzettend belangrijk en fundamenteel hoe het GO! hiermee omgaat. Het toont ineens dat het niet op de nieuwe eindtermen hoeft te wachten om met burgerschap aan de slag te gaan.'