Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen krijgt Prijs voor de Democratie

De Prijs voor de Democratie gaat dit jaar naar 'het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen'. 'De indrukwekkende solidariteit die door duizenden burgers de voorbije jaren werd opgebouwd is een belangrijk humaan antwoord op het falende en de-humaniserende opvang- en asielbeleid van onze federale regering', zo motiveert de jury haar beslissing.

Sinds september 2017 ondersteunt het Burgerplatform dagelijks honderden vluchtelingen die in Brussel en andere steden en gemeenten in ons land stranden. Gestaag bouwde het Burgerplatform aan een netwerk van zo'n 30.000 burgers uit gans het land die op vrijwillige basis vluchtelingen overnachtingen aanbieden en de vluchtelingen ook wegwijs maken in hun contacten met administratieve, medische en juridische diensten. Naast Brussel zijn er ook in Leuven, Gent en Antwerpen lokale groepen ontstaan. 'Het is een sterk signaal dat wanneer een overheid kiest voor een brutale en ontmenselijkende aanpak de civiele samenleving niet bij de pakken blijft zitten', aldus nog de jury.

Daarnaast werd ook de Prijs Jaap Kruithof uitgereikt, waarbij een radicale denker of sociale beweging wordt bekroond ter nagedachtenis van het radicale denken en strijd voor maatschappelijke verandering van Jaap Kruithof. Dit jaar gaat die gaat naar Jan De Maeseneer, professor huisartsgeneeskunde aan de UGent, die zich in zijn volledige loopbaan heeft ingezet voor een sociale geneeskunde met grote aandacht voor eerstelijnszorg, wijkgezondheidscentra, patientenrechten en zelfs eerstelijnszorg in Afrika.

De prijs voor de Democratie werd ingesteld in 1992 na zwarte zondag van 24 november 1991 waarbij bleek dat de politieke democratie zeer broos was en verdedigd moest worden door alle democraten tegen extreem-rechtse, populistische en anti-politieke stromingen in.

Eerder werden onder andere VRT-journalist Maurice De Wilde, Auschwitz-overlevende Regine Beer, de vermoorde veearts Karel Van Noppen, de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón, dEUS-frontman Tom Barman en het journalistencollectief achter de Panama Papers bekroond. Vorig jaar was de eer weggelegd voor vakbondsman Frank Moreels, de voorzitter van zowel de (socialistische) Belgische Transportbond (BTB) als de Europese Transportbond.

De laureaat ontvangt een bronzen beeld ontworpen door beeldhouwer/zanger Walter De Buck.