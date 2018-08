Burgerlijst voor gemeenteraadsverkiezingen in Overijse

In Overijse neemt een nieuwe burgerlijst 'Leefbaar Overijse' deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De lijst wil de kiezer een alternatief bieden voor 'de vastgeroeste politieke situatie in Overijse, waar reeds 18 jaar lang min of meer dezelfde partijen en figuren de dienst uitmaken'.