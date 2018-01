Burgerbeweging valt 'war on drugs' aan: 'Dit drugsbeleid is alleen goed voor de winsten van criminelen'

Heeft Antwerpen een cokeprobleem? 'Als je in de Schelde springt, test je achteraf positief op cocaïne', zei politierechter Peter D'Hondt vorige week in Knack. 40 ton van het goedje werd vorig jaar onderschept, een kwart meer dan in 2016. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen arresteerde 135 verdachten, en legde beslag op 10,2 miljoen euro aan witgewassen drugswinsten. Stuk voor stuk records, en toch weten we: dit is maar het topje van de ijsberg. Politie en justitie zijn de eersten om dat toe te geven. Cocaïne wordt al lang niet meer in sportzakken of koffers met dubbele bodem verstopt. Smokkelen gaat met tonnen tegelijk, in containers die met medeplichtigheid van corrupte havenarbeiders door internationaal vertakte bendes worden ingevoerd. Het levert de diamantstad een tweede bijnaam op: de coke hub van Europa. Tegenover de boomende import staat natuurlijk een boomende vraag. Na cannabis is cocaïne aardig op weg om ingeburgerd te raken als verboden maar sociaal aanvaard roesmiddel. Het uitgaansleven is ervan vergeven, maar ook het thuisgebruik zit in de lift. En niet alleen in Antwerpen: coke overspoelt alle steden van enige omvang in Noordwest-Europa.

