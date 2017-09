Burgemeester van Moeskroen vermoord

Gadenne begaf zich zoals elke avond naar de begraafplaats, aan de overkant van zijn woonplaats, om er de poort te sluiten. Daar werd hij door een gewapende man opgewacht, aangevallen en om het leven gebracht, zegt de procureur van Bergen-Doornik maandagavond.

'Rond 19.50 uur kreeg de brandweer van Moeskroen een anonieme oproep binnen dat iemand was gedood op de begraafplaats van Lowingen. De politie van Moeskroen ging daarop ter plaatse en vond het lijk. Er werd eveneens een verdachte opgepakt. Die heeft ondertussen gezegd dat hij betrokken was", zei procureur des konings Christian Henry.

De verdachte werd opgepakt. Het is nu wachten op een advocaat vooraleer de onderzoeksrechter de verdachte kan ondervragen, gaf de procureur nog mee.

Reacties

De dood van Alfred Gadenne heeft heel wat verontwaardiging veroorzaakt in de politieke wereld.

Benoît Lutgen, voorzitter van CDH, en voormalig Waals minister-president Paul Magnette (PS) hebben op Twitter al hun medeleven betuigd.

Ma tristesse est immense. Je viens d'apprendre le décès de notre ami Alfred Gadenne. J'adresse mes plus sincères condoléances à ses proches. — Benoît Lutgen (@BenoitLutgen) September 11, 2017

Horrifié par l'assassinat du bourgmestre de Mouscron Alfred Gadenne. Ma plus profonde sympathie à ses proches. — Paul Magnette (@PaulMagnette) September 11, 2017

Het schepencollege van de Henegouwse stad is 'geschokt' en steekt de loftrompet op voor de burgemeester. 'Alfred toonde altijd de weg van de loyaliteit, rechtvaardigheid en menselijkheid in dossiers en ten overstaan van zijn personeel.' Vanaf dinsdag zal er een rouwregister liggen in het administratief centrum van de stad.

In een persmededeling liet Lutgen nog weten dat 'de hele humanistische familie treurt om het brutale verdwijnen van een hartelijke en plichtsgetrouwe man die zich 30 jaar lang heeft ingezet voor zijn stadgenoten. Alfred Gadenne liet zien hoe nobel de politiek ten dienste kan staan van de stad en zijn inwoners. Hij was altijd bereikbaar, efficiënt, toegewijd en genereus. Een grote meneer die populair maar toch eenvoudig was', loofde Lutgen de Moeskroense burgervader.

Ook Waals minister voor CDH René Collin verwees naar de eenvoud waarmee Gadenne leefde. 'Moeskroen treurt om een burgemeester die het voorbeeld van eenvoud en toewijding was.'

Premier Charles Michel (MR) liet eveneens op de Twitter verstaan dat hij 'geschrokken' is door het 'brutaal overlijden' van Gadenne. Een gevoel dat over alle partijgrenzen werd gedeeld.

J'apprends avec effroi le décès brutal d'Alfred Gadenne. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. — Charles Michel (@CharlesMichel) September 11, 2017

PS-voorzitter Elio Di Rupo, eveneens collega-burgemeester van Bergen, verneemt 'met gruwel' de gebeurtenissen in Moeskroen en wenst aan Gadennes 'familie, vrienden en de Moeskroenenaren' zijn 'diepste medeleven' over te maken.

Ook in Rijsel, aan de andere kant van de Frans-Belgische grens, kroop burgemeester Martine Aubry in haar Twitterpen om haar ongeloof over de 'gruwelijke' gebeurtenissen in Moeskroen uit te drukken.

De gruwel in Moeskroen laat overigens ook de Vlaamse politici niet onberoerd. Vincent van Quickenborne, burgemeester van buurgemeente Kortrijk, laat weten dat 'Kortrijk in shock is. Alfred Gadenne was architect van ons goed nabuurschap. Hij bewees dat samenwerken over de taalgrens kan. Merci Alfred', plaatste de liberaal op Twitter.

CD&V-voorzitter Wouter Beke spreekt van een 'verschrikkelijk verhaal.' 'Verschrikkelijk' is ook wat Gwendolyn Rutten van Open VLD vindt van het overlijden van Gadenne.

Het is al het derde overlijden van een politieke reus in de Henegouwse stad. Drie jaar geleden overleed Damien Yzerbyt (cdH) na een zware ziekte, een jaar later stapte Jean-Pierre Detremmerie (cdH) uit het leven. Gadenne was sinds 2006 burgemeester van het stadje in de Vlaams-Waalse grensstreek.