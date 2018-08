Burgemeester Schaarbeek: 'Wat Jan Jambon doet, is cinema verkopen'

'Op dit type verkiezingspropaganda heb ik al tientallen keren gereageerd. Wat Jan Jambon doet, is cinema verkopen.' Dat zegt Bernard Clerfayt (DéFI), burgemeester van Schaarbeek, na de oproep van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om bij de aanpak van transmigratie 'van Brussel tot de Kust' aan hetzelfde zeel te trekken en het beleid van de federale regering te volgen.

Jambon lanceerde zijn oproep na de kritiek van Nicholas Paelinck, de korpschef van de politiezone Westkust en tegelijk voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Hij hekelde afgelopen weekend de versnipperde aanpak van de mensensmokkel in België. Met zijn reactie maakt Jambon duidelijk dat lokale besturen krachtig moeten optreden als er kampen ontstaan of als de openbare orde verstoord wordt. Hij kijkt in de eerste plaats naar het Brusselse Maximiliaanpark, waar deze zomer elke dag opnieuw honderden migranten verblijven. Volgens Jambon wordt de opvang van "illegalen" er gepromoot. 'En dat zorgt voor een zwakke plek in ons beleid om bendes en illegaliteit aan te pakken.'

Het Maximiliaanpark ligt deels op het grondgebied van Brussel-Stad en deels in Schaarbeek. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) weigert maandag commentaar, maar zijn Schaarbeekse collega Clerfayt voelt zich wel aangesproken door Jambon. 'Op dit type verkiezingspropaganda heb ik al tientallen keren gereageerd', zegt hij maandag. 'Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar heeft de politie van de zone Brussel-Noord ongeveer 75 personen gecontroleerd rond het Noordstation. Als het om mensen gaat die hier illegaal verblijven, schrijft de procedure voor dat de politie zich tot de Dienst Vreemdelingenzaken wendt. In 89 procent van de gevallen is het antwoord dat ze moeten worden vrijgelaten. We geven hen dan een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten of we bevestigen een eerder uitgevaardigd bevel.'

'Wat Jan Jambon doet, is cinema verkopen', gaat Clerfayt verder. 'Theo Francken slaagt er niet in oplossingen voor te stellen voor de mensen die wij controleren, ofwel door hen een verblijf in een centrum voor te stellen, ofwel door hen effectief te repatriëren. (...) De realiteit is dat mijn politie haar werk reeds gedaan heeft. Haar vragen om nog meer werk te verzetten, dient tot niets en de oproep van Jan Jambon dient eveneens tot niets zolang Theo Francken, die zijn staatssecretaris is en van hem afhangt, niet even efficiënt is."