Burgemeester Mayeur ontkent plannen om hoofddoek toe te laten bij Brusselse politie

'Nee, we hebben geen plannen om hoofddoeken bij de Brusselse politie toe te laten. @zpz_polbru neutraliteit openbare dienst', tweette de burgemeester zaterdag.

In een mededeling van zijn kabinet luidt het dat de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene op 10 januari 2008 een verbod heeft uitgevaardigd op tekenen van politieke of religieuze overtuiging bij ambtenaren die een publieke functie uitoefenen. 'Alle verklaringen in de media die suggereren dat het verbod niet meer van toepassing is in de zone, zijn verkeerd. Het verbod blijft van kracht.'

De ontkenning is opmerkelijk omdat de Brusselse nieuwssite Bruzz eerder Mayeurs woordvoerster Gaëlle Verhasselt citeerde, die zei dat de hoofddoek wel degelijk overwogen wordt. 'We wachten op de conclusies van een speciaal opgerichte werkgroep', luidt het.

Het debat kwam deze op gang nadat de Amsterdamse politie bekend maakte dat het meer vrouwen van vreemde origine in het korps wil en denk dat het toelaten van hoofddoeken voor meer diversiteit bij de aanwervingen kan zorgen.