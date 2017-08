Burgemeester Lanaken wil straatnaam van collaborateur uit WOII weg

De Cyriel Verschaevestraat bestaat sinds de jaren zeventig en niet enkel Lanaken heeft een straat naar de Vlaams-nationalistische priester vernoemd. "De man is ter dood veroordeeld op het einde van Wereldoorlog II omdat hij voor nazi-Duitsland koos. Het is ondenkbaar dat anno 2017 nog een straat naar hem is vernoemd", aldus Marino Keulen.

Cyriel Verschaeve was een Vlaams-nationalistische priester en letterkundige die in 1946 ter dood veroordeeld werd voor collaboratie met de Duitse bezetter en zijn verantwoordelijkheid in het werven van Oostfrontsoldaten. Verschaeve koos voor het naziregime en stak dat niet onder stoelen of banken.

Na de rellen in Virginia over het al dan niet weghalen van een standbeeld van Robert E. Lee, een zuidelijke generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog, laait ook in ons land het debat op over beelden en straatnamen die verwijzen naar een donker verleden.

De burgemeester van Lanaken wil absoluut van de Cyriel Verschaevestraat in zijn gemeente af. "Begin jaren zeventig is de keuze gemaakt om een straat in Lanaken te vernoemen naar Cyriel Verschaeve", zegt Keulen. "Ik vermoed dat ze de man toen enkel van zijn geschiedenis in de Eerste Wereldoorlog kenden. Toen stond hij namelijk aan de kant van de Vlaamse frontsoldaten. Maar toch was het een domme keuze. Er valt eigenlijk niets goed over die man te vertellen, zeker als je zijn rol in de Tweede Wereldoorlog bekijkt. Hij staat feitelijk aan de kant van de daders."

Volgens Keulen hoort zo'n naam niet op de straatnaamborden te prijken. En daarom wil hij de naam weg. "In Lanaken leeft het niet, maar ik ga de bewoners wel duidelijk maken waar hun straatnaam eigenlijk voor staat", aldus Keulen. "Na een gesprek met de bewoners kan ik de nodige stappen zetten. Maar het zal wel wat tijd in beslag nemen, ik schat een tijdspanne van twee jaar."

Naast Lanaken hebben ook Breendonk, Marke, Zoersel en Kapelle-op-den-Bos een Cyriel Verschaevestraat.