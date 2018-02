Buren en vrachtwagenchauffeurs leren leven met transitmigranten: 'Ik ben niet bang, zij zijn bang'

'Vanavond gaan er weinig migranten met de bus naar Leuven', horen we in Brussel. Er zou te veel politiecontrole zijn. In plaats daarvan nemen ze de trein. Naar Leuven of Wetteren, in groepjes van twee tot vier. Allemaal mannen, de meesten zeer jong en afkomstig uit Eritrea, Sudan of Ethiopië. Er is geen vrouw te bekennen. Niemand wil nog praten, merken we al snel. De angst voor de politie is groot.

