Buitenlandse diesels in Antwerpse lage-emissiezone: 'Sabotage door Bellot'

Dat is te horen bij de Antwerpse schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). Volgens haar wordt er gesaboteerd door federaal Mobiliteitsminister François Bellot (MR).

Buitenlanders kunnen vier maanden na de invoering van de lage-emissiezone nog steeds niet worden beboet, bij gebrek aan een verdrag met de buurlanden. François Bellot heeft Vlaanderen nu een brief gestuurd waarin een aantal oplossingen worden gesuggereerd. De klok tikt, want de beelden van de buitenlandse nummerplaten worden slechts een jaar lang opgeslagen. "Hoewel buitenlanders dus niet echt onbestraft blijven, ook door de handhaving op straat, leeft die perceptie en dat is onaanvaardbaar", stelt Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Ze pikt het niet dat "de ordentelijke handhaving en het draagvlak voor een dergelijk belangrijke gezondheidsmaatregel gesaboteerd wordt door minister Bellot". Die beschikt volgens de schepen over de nodige gegevens, maar weigert ze te geven omwille van een eigen interpretatie van de bestaande bilaterale verdragen. "Er is intussen genoeg tijd verloren, minister Bellot moet dringend in actie komen in plaats van de zwarte piet door te schuiven. Ik hoop snel op concrete actie en een oplossing."

De stad doet er volgens Ait Daoud intussen alles aan om problemen rond de lage-emissiezone weg te werken. "Zo worden buitenlanders gesensibiliseerd om zich te registreren, wordt er ingezet op handhaving en worden de boetes in afwachting opgeslagen", besluit de schepen.