Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 18 jaar

Dat maakte arbeidsbemiddelingdienst Actiris bekend. 'Het is geleden van het jaar 2000 dat de Brusselse werkloosheidsgraad in juli nog zo laag lag', klinkt het.

De Brusselse werkloosheid daalt al 45 maanden op rij. In juli telde het hoofdstedelijk gewest 90.673 werkzoekenden. Dat zijn er 2.323 of 2,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bij de jongeren is de trend nog opvallender: daar daalt de werkloosheid al 62 maanden op rij. Zo'n 7.893 -25-jarigen waren in juli werkzoekend, goed voor een werkloosheidsgraad van 20,6 procent. 'Dat is het laagste aantal jongeren voor een julimaand sinds de oprichting van het Brussels gewest in 1989', zegt Actiris.