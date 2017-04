Brusselse regering past strengere geluidsnormen toe, maar wil verder onderhandelen

Vervoort benadrukte dat de Brusselse regering constructief wil meewerken aan een structurele oplossing. "We willen niet dat de indruk zou ontstaan dat we met de invoering van de strengere geluidsnormen geen oplossing zouden willen." Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft volgens hem reeds goed werk geleverd.

"Door het toepassen van de geluidsnormen zoals voorzien, is er tijd genoeg om te praten", vond ook minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld). De Brusselse regering vindt dat minister Bellot in de goede richting werkt voor een structurele oplossing, voegde hij eraan toe. Vanhengel, die instaat voor de inning van de boetes, benadrukte dat de procedure voor de inning anderhalf tot twee jaar kan duren. "Het is niet zo dat er vrijdagnacht een catastrofe zal gebeuren", verzekerde hij.

Indien een geluidsmeter een overtreding van de geluidsnormen vaststelt, moet Leefmilieu Brussel eerst de radarbeelden opvragen om na te gaan over welk vliegtuig het gaat. Na een periode van vier maanden wordt het proces-verbaal doorgestuurd naar de procureur des konings, die beslist of er vervolgd wordt of niet. Daarop verhuist dossier opnieuw naar Leefmilieu Brussel, dat de betrokken luchtvaartmaatschappij ondervraagt. Pas daarna wordt eventueel de boete opgestuurd. Dat hele proces neemt snel anderhalf tot twee jaar in beslag, klinkt het op het kabinet van minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH). Daar wordt ook opgemerkt dat er maatschappijen zijn die de boete niet betwisten en meteen betalen.

Minister Fremault benadrukte dat deze procedure niet nieuw is, maar reeds lang van toepassing is. De Brusselse regering heeft volgens haar geen andere keuze dan de strengere normen toepassen. "De wet is de wet", klonk het. Rudi Vervoort wees er ook op dat het besluit over de strengere normen herhaaldelijk voor de rechtbank is aangevochten en steeds heeft standgehouden. (