Brusselse regering keurt nieuw Taxiplan van minister Smet goed

De basis is van het kader is dat alle diensten van het bezoldigd personenvervoer onder dezelfde regels en voorwaarden vallen. In het nieuwe Taxiplan doet minister Smet wel een toegeving aan de exploitanten.

Enkel vergunde chauffeurs mét een Brusselse licentie kunnen in Brussel nog bezoldigd vervoer aanbieden.

De voornaamste wijziging van het Taxiplan ten opzichte van de laatste versie in april 2017 is dat exploitanten nog altijd chauffeurs in dienst kunnen nemen die met hun wagens rijden, maar de chauffeurs krijgen voortaan wel persoonlijke licenties. Daarmee kunnen ze dan aan de slag als werknemer, als zelfstandige of in een coöperatieve. Chauffeurs moeten voortaan ook een volwaardig sociaal statuut hebben.

'De chauffeurs hebben nu een sterkere positie om in te staan en krijgen zelf de keuze hoe ze hun werk invullen', stelt minister Smet. 'En voor de klant is er meer keuzevrijheid en kwaliteitscontrole.' De platformen zoals Uber worden eveneens aan dezelfde regels onderworpen als de huidige taxi's en limousines en al het bezoldigd personenvervoer wordt als een taxidienst beschouwd. Zoals minister Smet al eerder aangekondigde, valt hiermee alle onderscheid weg en moet iedereen dezelfde voorwaarden respecteren. Enkel vergunde chauffeurs mét een Brusselse licentie kunnen in Brussel nog bezoldigd vervoer aanbieden.