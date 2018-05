Brusselse rechtbank veroordeelt Russisch spionnenkoppel

'De handelingen van Pol G. op verzoek van Oleg B., Viktor E., Anatoly R. en Valeriy S. zijn uiterst ernstig want ze waren doorslaggevend voor de inplanting van inlichtingenagenten in de Belgische samenleving', klinkt het streng in het vonnis. De veroordeling van de zeven beklaagden is uitzonderlijk, aangezien spionagezaken in België haast nooit voor de rechtbank komen.

