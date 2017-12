Mercken, die een PS-etiket heeft, werd op 18 december voor onbepaalde duur geschorst door de Brusselse staatssecretaris.

Hij kwam in opspraak na een vernietigend rapport van het Rekenhof over de werking van de brandweer en onthullingen over omstreden kledijvergoedingen voor het personeel.

De Raad van State verwierp zijn verzoek bij hoogdringendheid om de schorsing op te heffen.

Vanaf 1 maart 2018 zouden nieuwe leidinggevenden worden aangeduid bij de Brusselse brandweer.