Brussels parket voert onderzoek naar Geert Versnick

Dat meldt nieuwssite Apache. Het gaat om een fiscaal onderzoek, maar het parket geeft geen bijkomende informatie over de eventuele tenlastelegging. Versnick, die vorig jaar ontslag nam als Oost-Vlaams gedeputeerde, laat aan Belga weten niet op de hoogte te zijn van het gerechtelijk onderzoek.

Versnick kondigde in juli zijn ontslag aan nadat hij in opspraak kwam voor buitensporige kosten tijdens een reis naar Bangkok en Viëtnam. Hij bekleedt wel nog altijd mandaten. Zo is hij voorzitter bij Synductis, waar nutsmaatschappijen samenwerken om infrastructuurwerken af te stemmen.