Brussels parket opende in 2017 802 terrorismedossiers

'Sinds de aanslag op Charlie Hebdo (op 7 januari 2015, nvdr) en de terreurdreiging hebben we een explosie gekend van dit soort dossiers', zegt de parketwoordvoerder. 'Net zoals we in de periode-Dutroux opeens enorm veel aangiftes en dossiers van pedofilie zagen, zien we nu enorm veel terrorismedossiers. Dat gaat soms over mensen die melden dat ze vermoeden dat hun buur of één of andere kennis aan het radicaliseren is, of mensen die iets verdachts menen op te merken en aan terrorisme denken'.

Sommige geven aanleiding tot een groot gerechtelijk onderzoek, maar heel wat van die dossiers worden ook zonder gevolg geklasseerd omdat er uiteindelijk geen sprake blijkt van een misdrijf', aldus Goeman.

In een aantal gevallen gebeurt dat relatief snel, in andere neemt dat meer tijd in beslag. 'Neem bijvoorbeeld de man die aan de Hallepoort tegengehouden werd met gasflessen in zijn wagen', aldus nog de parketwoordvoerder. 'Dat bleek uiteindelijk geen terrorisme, maar het dossier nam, zeker die dag, wel een grote omvang aan.

Die terrorismedossier slorpen dan ook heel wat werk en tijd op. We kunnen ons gewoon niet veroorloven dergelijke dossiers niet ernstig te nemen. Maar de werklast voor onze sectie groot-banditisme en onze politiemensen is enorm.'