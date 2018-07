Brussels parket onderzoekt video waarin kinderen mishandeld worden

In het filmpje dat sinds enkele dagen te zien is op verschillende sociale media, is te zien hoe twee baby's van ongeveer een jaar oud tot bloedens toe geslagen en in het rond gegooid worden. Dat meldt VTM Nieuws. Het bericht wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het parket onderzoekt nu waar de feiten hebben plaatsgevonden en wie de betrokkenen zijn. Er werden al enkele mensen verhoord, maar nog geen verdachten geïdentificeerd, aldus het parket.

Enkele mensen verhoord

"Het is voorlopig onduidelijk waar de feiten hebben plaatsgevonden", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket. "Ook proberen we de betrokkenen te identificeren. Het onderzoek is pas begonnen. Wel zijn al enkele mensen verhoord, bij wie de persoon die het filmpje gepost heeft maar dat zou niet de persoon zijn die de feiten gepleegd heeft."

De politie doet er intussen alles aan om de beelden uit de sociale media te verwijderen.