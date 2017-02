Brussels minister-president Vervoort stelt belangenconflict rond geluidsnormen in vraag

Volgens Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) stelt er zich een juridsch probleem met de beslissing van de federale regering om het tweede belangenconflict van Vlaanderen rond de Brusselse geluidsnormen te aanvaarden. De vergelijking met BHV gaat niet op, aangezien het toen de parlementen waren die een belangenconflict aanspanden, terwijl het nu om de Vlaamse regering gaat, zo zegt hij.

Voor een belangenconflict dat door een regering wordt ingeroepen, bestaat er een specifieke procedure in het Overlegcomité. In dat orgaan buigen alle regeringen van het land zich over het dossier. Er kan dus slechts één belangenconflict over hetzelfde onderwerp worden aangespannen. Dat het eerste belangenconflict door de Vlaamse gewestregering en het tweede door de Vlaamse gemeenschapsregering werd ingediend, doet volgens Rudi Vervoort dan ook niet ter zake.

Vervoort ging ook in op de beslissing van de Brusselse regering van dinsdagavond om wel processen-verbaal voor overtredingen van de strengere geluidsnormen uit te schrijven, maar geen boetes te innen. 'We zijn verantwoordelijke mensen. We willen geen chaos op de chaos creëren. Vandaag is er enkel een discussie over de procedure, niet over de grond van de zaak', aldus de minister-president.

Rudi Vervoort was ook kritisch voor de federale regering. Minister François Bellot heeft pas eind vorige week de bevoegde kabinetten bijeen geroepen. 'De MR had aangekondigd alles in veertig dagen te regelen, maar twee jaar later is er nog steeds niets. De moeilijkheid van het dossier zit dus binnen de federale regering. Wat is de macht van de MR binnen deze regering?', vroeg hij zich af.

De Brusselse minister-president wees er tot slot nog op dat de Brusselse regering wel reeds een voorstel heeft ingediend voor een oplossing van het dossier, ongeacht wat de andere partijen daarvan vinden. Van Vlaamse of federale zijde kwam er tot op vandaag nog geen enkel voorstel. Wie een belangenconflict inroept, moet ook met een oplossing komen, vond hij.