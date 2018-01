Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) lijsttrekker in 2018

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) zal in oktober 2018 de PS-lijst trekken in de gemeente Evere. En in 2019 zal hij 'normaal gezien' ook de Brusselse PS-lijst trekken bij de regionale verkiezingen. Dat heeft hij donderdag gezegd op Bel-RTL.