Brussels daklozenbeleid krijgt tweedelige structuur voor noodopvang en hulpverlening

Dat staat in de ontwerpordonnantie van de Brusselse ministers Pascal Smet en Céline Fremault, binnen het Verenigd College bevoegd voor het daklozenbeleid, die woensdag in de commissie Sociale Zaken wordt besproken. Dat gebeurt op de vooravond van het plenaire debat over de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Samusocial.

De ordonnantie wil enerzijds de onvoorwaardelijke en kosteloze noodhulp en anderzijds de duurzame steun naar de sociale herinschakeling organiseren om de daklozen onmiddellijk onderdak te bieden, hen te informeren en te begeleiden naar een individuele begeleiding op langere termijn.

Daarvoor is een betere coördinatie nodig van de actoren van de sector, of die nu van publieke aard zijn of uit het verenigingsleven komen, gespecialiseerd in curatieve of preventieve bijstand. In de toekomst wordt voor elke dakloze een sociaal dossier samengesteld 'om een efficiënte begeleiding te waarborgen en voldoende geïnformeerd te zijn over de dakloze persoon'.

Professioneel sociaal werk kan niet zonder een minimum aan informatie die binnen het kader van een netwerk onderling gedeeld wordt. Maar daarbij dienen de principe van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy gerespecteerd worden, wordt in de toelichting van de ontwerpordonnantie benadrukt.

Bij Samusocial reageert men enigzins verbaasd over de berichten over het sociaal dossier, die een registratie van de daklozen impliceert en die dinsdag in de pers verschenen. 'Momenteel zijn er nog geen concrete plannen rond die registratie. Het is erg flou bij ons en intern is er nog geen sprake van. Het is voor ons nog te vroeg om hier iets over te zeggen. We zijn verbaasd om dit via de pers te vernemen. Tot nu toe blijven we verder werken zoals we voorheen werkten, wat betekent dat de daklozen anoniem kunnen blijven wanneer ze hulp krijgen van ons. Over hun vroegere woonplaats moeten ze zeker niets zeggen', reageert woordvoerster Marie-Anne Robberecht tegenover Belga.

Voor de organisatie van de noodopvang in het Brussels gewest wordt een publiekrechtelijke vzw opgericht - de oude Samusocial was een private vzw, wat voor de nodige problemen zorgde inzake toezicht. Die vzw 'New Samusocial' valt onder de bevoegdheid van het Verenigd College. Binnen de organiserende macht zijn alle relevante actoren eerlijk verdeeld en zetelen ook commissarissen van de bevoegde ministers van Bijstand aan Personen.

Daarnaast wordt een tweede nieuwe structuur opgericht die het geheel van de noodopvangdiensten en van alle inschakelingsdiensten moet coördineren. 'Bruss'Help' zal nauw samenwerken met alle centra. Gekwalificeerd personeel dient de behoeften van de dakloze of mensen die begeleiding nodig hebben identificiëren via een pychosociale diagnose. Daklozen, die de straat niet willen verlaten, blijven onder de diensten van het straathoekwerk.

Belangrijk is dat alle diensten of centra, zowel voor noodopvang als voor inschakelingen, over een erkenning moeten beschikken om binnen het kader van de ordonnantie te kunnen werken en eventueel voor subsidiëring in aanmerking te komen. Wie geen erkenning heeft, riskeert een sanctie. 'Niet-erkende opvangstructuren zullen niet meer worden getolereerd, want ze geven onderdak aan personen in een toestand van grote sociale kansarmoede zonder evenwel te moeten beantwoorden aan de normen die de kwaliteit van deze opvang en de omkadering ervan verzekeren', luidt het in de toelichting. Het Verenigd College kan wel voor nieuwe initiatieven reeds een subsidie toekennen.