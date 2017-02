Brussels Airport moet 'plan van nationale eenheid' krijgen

Bernard Gustin, CEO van Brussels Airlines, pleit voor 'nationale eenheid', waarbij alle betrokkenen samen werken aan een meerjarenplan voor de luchthaven. 'Dit gaat over meer dan twee- of drieduizend banen', benadrukt hij. 'We kunnen het ons niet veroorloven te zeggen dat we geen of een beperkte luchthaven willen'. Volgens hem zijn een luchthaven en connectiviteit essentieel voor de economische ontwikkeling.

Hij benadrukt dat zijn maatschappij, de grootste klant van de luchthaven, wil groeien. 'Achter ons staat Lufthansa (dat sinds begin dit jaar volledig eigenaar is van Brussels Airlines) en ook zij willen hier groeien omdat hun andere hubs bijna verzadigd zijn.' Mochten de strengere geluidsnormen boven Brussel toch van kracht worden, dan zou dat Brussels Airlines 'enkele miljoenen euro's' kunnen kosten.

De CEO roept op om te stoppen met dreigementen en te zoeken naar oplossingen. 'Ik kan me niet inbeelden dat er geen oplossing mogelijk is voor Brussels Airport die economische en milieubelangen verzoent', klinkt het. 'Er moet met elkaar worden gepraat en er moeten beslissingen worden genomen', aldus nog Gustin. 'We moeten weg van de korte termijn, er moet een sterk en helder plan komen met engagementen over meerdere jaren dat zegt 'We gaan groeien in harmonie met de leefomgeving'.'

Premier Michel: 'Iedereen moet moed tonen'

Gisteren nog hield de Kamer van Volksvertegenwoordigers een stevig debat over de toekomst van Brussels Airport, nadat Ryanair-topman Michael O'Leary gedreigd had te vertrekken als er geen oplossing kwam voor het dossier rond de geluidsnormen. Volgens vakbonden zorgt de luchthaven direct en indirect voor 60.000 jobs, die allemaal in gevaar zijn als vliegtuigmaatschappijen wegtrekken uit Zaventem.

Premier Charles Michel (MR) wees niemand met de vinger, maar riep wel iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. 'Iedereen gaat een beetje moedig moeten zijn om een intelligent compromis te kunnen maken', benadrukte de premier. Hij beklemtoonde het economische belang van de luchthaven voor ons land, maar zei dat ook 'rekening moet worden gehouden met de realiteit voor mensen die dicht bij de luchthaven wonen.'

CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy waarschuwde nog dat iedereen in dit dossier 'boter op het hoofd' heeft. 'Bekijk dit ook niet als een dossier van Brussel tegen Vlaanderen, want dat zou een totaal verkeerde aanpak zijn.'