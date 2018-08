Brussel werkt aan plan tegen geluidsoverlast

Het plan, 'Quiet Brussels', komt er na een studie van Leefmilieu Brussel in 2017 over de gevolgen van lawaai op de gezondheid. Een op de twee Brusselaars heeft last van slaapproblemen, hoge bloeddruk, hartrimtestoonissen ... omwille van geluidshinder, schrijft de krant.

De opeenstapeling van het weg-, vlieg- en treinverkeer stelt grote delen van het gewest bloot aan lawaai. Dagelijks ondergaan 4321.000 mensen (36 procent van de bevolking) 'zeer lawaaierige' geluidsniveau's (65 tot 75 decibel).

In het gewest is 31 procent van de woningen, 18 procent van de scholen en 20 procent van de ziekenhuizen betrokken door die zeer lawaaierige geluidsniveau's, klinkt het.

Behalve aan een uitbreiding van de zone 30 denkt Fremault ook aan steunmaatregelen voor een stillere vloot bij het openbaar vervoer en private vervoersmaatschappijen of stillere wegbedekking.

Quiet Brussels brengt ook 'comfortzones' in kaart (gemiddeld minder dan 55 decibel). Die kaart met parken, bossen en dies meer zal via een app beschikbaar zijn.