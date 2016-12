Brussel verzet zich tegen Europese begrotingsregels

Brussel gaat in het offensief tegen de Europese begrotingsregels, zo schrijft De Standaard. Investeringen in onder meer de tunnels dreigen Brussel te versmachten als de regels niet worden aangepast, waarschuwt een ruime meerderheid in het Brussels Parlement. 109 miljoen euro aan investeringen houdt de Brusselse regering immers buiten de begroting. Die som moet onder meer dienen voor de herstellingen aan de Leopold II-tunnel, investeringen in veiligheid en de uitbreiding van het Brusselse metronet. De Europese begrotingsregels verplichten overheden echter om grote investeringen in één keer in de begroting op te nemen in het jaar dat ze worden vastgelegd. In budgettair krappe tijden wordt het op die manier wel erg lastig om broodnodige investeringen door te voeren en tegelijk het begrotingstekort onder de Europese drempel van drie procent te houden.

Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) dient een resolutie in die de Brusselse regering moet aanmanen tot actie tegen de regels. Behalve de eigen PS is er ook steun van Open Vld, CD&V, cdH, SP.A DéFi en oppositiepartijen Groen en Ecolo. MR en de N-VA staan niet mee op de foto. 'We denken dat de MR uiteindelijk wel voor zal stemmen. Maar de N-VA zit hier heel overtuigd in de oppositie.'

Oosterweelverbinding

Nochtans kampt N-VA in de Vlaamse regering met een soortgelijk probleem. De miljardeninvestering voor de Oosterweelverbinding werd in Vlaanderen buiten de begrotingsdoelstellingen gehouden - zonder die boekhoudkundige zijsprong zou immers een besparing van 3,5 miljard nodig zijn om de begroting op koers te houden. Ook toen zette Europa de hakken in het zand door te stellen dat de Oosterweelkosten wel degelijk mee in rekening genomen zouden worden bij de Europese beoordeling van de begroting en de schuldpositie.