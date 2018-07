Brussel start eind dit jaar met pilootproject statiegeld voor blikjes

Het systeem zou werken met automaten die ook gedeukte blikjes aanvaarden tegen een tegoedbon van 5 cent per blikje. Fost Plus is betrokken bij het project.

In Wallonië start binnenkort een gelijkaardig project in een twintigtal gemeenten. Vrijdag komt de problematiek ook ter sprake in de laatste Vlaamse ministerraad voor het zomerreces. 'Als het statiegeld er moet komen, dan moet dat op nationaal vlak gebeuren. Daarom moet deze kwestie worden besproken binnen de Interregionale Verpakkingscommissie', vindt cdH-minister Fremault.

Delen Vraag is of de Brusselaars in een systeem van statiegeld willen meegaan, de terugnamemachines niet hinderlijk zijn voor de winkels en of de blauwe zakken niet zullen worden opgesneden om de blikjes te recupereren.

Fremault wijst erop dat er drie mogelijkheden zijn voor de recyclage van blikjes en plastic flessen: het behoud van het ophalen van de blauwe zak; de invoering van statiegeld; of een hybride systeem van blauwe zak én statiegeld. De Brusselse regering kan zich volgens haar niet over een keuze uitspreken zonder de verschillende opties vooraf te testen. Vraag is immers of de Brusselaars in een systeem van statiegeld willen meegaan, de terugnamemachines niet hinderlijk zijn voor de winkels en of de blauwe zakken niet zullen worden opgesneden om de blikjes te recupereren. Daarnaast moet nagegaan worden welke de gevolgen zijn voor de inzamelings- en sorteerketen aangezien blikjes een positieve waarde hebben die de negatieve waarde van de andere verpakkingen kan compenseren.

Fremault had gehoopt het proefproject deze zomer te kunnen opstarten, maar het bleek niet zo eenvoudig om de terugnamemachines aan te kopen. Met Wallonië zijn er contacten met een Hongaarse onderneming die over dergelijk systeem beschikt, dat ook gedeukte blikjes aanvaardt (nuttig in de strijd tegen zwerfvuil). De toestellen kunnen binnen 10 weken geleverd worden als ze aan de verwachtingen blijken te beantwoorden.